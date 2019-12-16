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'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Shane Larkin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

16.12.2019, 18:38 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019,18:40

'in 'li oyun kurucusu , Cumhurbaşkanı 'a daveti için teşekkür etti. Lankin yaptığı açıklamada, "'a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ATV, A Haber, A Para, A News, A2 ve A Haber Radyo ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD'li basketbolcu Shane Larkin'in Milli Takım'a alınması hususunda "Vatandaşımız oldu mu bilmiyorum? Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. (Eureleague'de rekor kırması) Büyük bir rekor. 49 sayısı ne kadar fire verse de Milli Takımı da her zaman iyi bir yere taşır." ifadelerini kullandı.


LARKIN'DEN TEŞEKKÜR GELDİ
ABD'li yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması

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