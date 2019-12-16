Shane Larkin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli takım daveti için teşekkür etti. Lankin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ATV, A Haber, A Para, A News, A2 ve A Haber Radyo ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD'li basketbolcu Shane Larkin'in Milli Takım'a alınması hususunda "Vatandaşımız oldu mu bilmiyorum? Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. (Eureleague'de rekor kırması) Büyük bir rekor. 49 sayısı ne kadar fire verse de Milli Takımı da her zaman iyi bir yere taşır." ifadelerini kullandı.



LARKIN'DEN TEŞEKKÜR GELDİ

ABD'li yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.