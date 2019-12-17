  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Adana'da demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü

'da demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü

Adana'da demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü

17.12.2019, 15:17 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019,15:50

'da otomatik kapanırken kapı ile demir korkuluk arasına kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve babanın ağıt yakıp feryat etmesi yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesinde meydana geldi. Halid El Mahmut, bir çiftlikte bekçilik yapmaya başladı. El Mahmut iki gün öncede eşi Iman Ali El Kerru ve iki çocuğunu da çiftliğe getirerek buraya yerleşti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana'da demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN