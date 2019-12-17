Adana'da demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü

Adana'da otomatik demir kapı kapanırken kapı ile demir korkuluk arasına kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve babanın ağıt yakıp feryat etmesi yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesinde meydana geldi. Halid El Mahmut, bir çiftlikte bekçilik yapmaya başladı. El Mahmut iki gün öncede eşi Iman Ali El Kerru ve iki çocuğunu da çiftliğe getirerek buraya yerleşti.