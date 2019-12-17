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'da soruşturması: 171 gözaltı

Ankara'da Bylock soruşturması: 171 gözaltı

17.12.2019, 10:09

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bylock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı.

AA

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