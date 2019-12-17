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Bahçeli'den '' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması

17.12.2019, 14:28 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019,14:53

lideri , " arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir." dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir."

"LİBYA'YA ASKER GÖNDERMEK BEKA MESELESİDİR"

Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, "İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP'nin desteğini alacaktır." ifadesini kullandı.

AA

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