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Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

17.12.2019, 17:09 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019,17:21

Başkan , Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, ve başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

AA

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