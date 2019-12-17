Başkan’a Cenevre’de coşkulu karşılama

Başkan Erdoğan Cenevre Milletler Sarayı’nda düzenlenecek 1’inci Küresel Mülteci Forumu için geldiği İsviçre’de Avrupa’da yaşayan Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, bugün düzenlenecek forumda ise dünyaya mültecilerle ilgili önemli mesajlar verecek.

Başkan recep Tayyip Erdoğan, "Küresel Mülteci Forumu"na katılmak için geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupalı Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan'ın kaldığı otelin önünde toplanan Avrupalı Türkler, üzerinde Erdoğan'ın portresinin olduğu, "Ölümüne seninleyiz Reis" ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" yazılı pankartlar taşıdı. Başkan Erdoğan da bu sevgi gösterisi karşılıksız bırakmayarak aracından indi ve kendisini bekleyenlerin yanına gitti.



FORUMDA KONUŞACAK

Cenevre temaslarının ilk gününde Erdoğan ilk olarak Somali Başbakan'ı Hasan Hayri'yi kabul etti. Ardından UID Avrupa ofisi yetkilileriyle bir araya geldi. Akşam ise Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye göçün 50. yıldönümü kutlamalarına katıldı. BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan bugün ise Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre hükümetinin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında Cenevre Milletler Sarayı'nda düzenlenecek "1'inci Küresel Mülteci Forumu" ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışına katılacak. ERDOĞAN'A ziyarette Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik ediyor.



