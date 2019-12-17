“Doğu Akdeniz’de varolmak zorundayız”

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, “Osmanlı hayaliyle koşuyorsak oralarda askeri anlamda varlık göstermek zorundayız. Bu Somali ile başladı ama diğer ülkelere genişlemesi lazım. Libya’nın şu anki hükümetinin de bunu yakın zamanda isteyeceğini düşünüyorum. Rusya nasıl Suriye’ye geldiyse Türkiye’de Libya’ya gidecektir." diye konuştu.

Türkiye ile Libya arasında, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasının TBMM'de onaylanmasının ardından dün de Libya ile güvenlik ve askeri işbirliğini öngören mutabakat muhtırası Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.



BİZ BÖLGEYE GİDERİZ

Muhtıra Libya'dan talep gelmesi halinde Türkiye'nin bu ülkeye asker göndermesine olanak tanıyacak tezkere için gereken hukuki zemini oluşturacakken, Rusya dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleri mutabakata karşı çıktı. Konu hakkında Yeni Asır'a değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Osmanlı hayaliyle koşuyorsak oralarda askeri anlamda varlık göstermek zorundayız. Bu Somali ile başladı ama diğer ülkelere genişlemesi lazım. Libya'nın şu anki hükümetinin de bunu yakın zamanda isteyeceğini düşünüyorum. Rusya nasıl Suriye'ye geldiyse Türkiye'de Libya'ya gidecektir. Bu durumun hukuksal hiçbir sakıncası yoktur. Biz o bölgelere gideriz ve kimse de bir şey diyemez" diye konuştu.



ANLAŞMA HUKUKA UYGUN

Anlaşmadan Yunanistan, ABD, AB ve Rusya'nın rahatsızlık duyduğunu ifade eden Başbuğ, "Doğu Akdeniz'deki sıkıntılar 2003'te Güney Kıbrıs ve Mısır arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması ile başladı. Bu anlaşmayı 2007 ve 2010 yıllarında Lübnan ve İsrail'le yapılan anlaşmalar takip etti. Bu anlaşmalar tamamen hukuksuz. Rum Yönetimi'nin başka ülkelerle anlaşma yapma hakkı yok. Çünkü 1950'lerde yapılan anlaşmalara göre Kıbrıs'ta, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye garantör. Kıbrıs'ta tarafların uzlaştığı bir devlet oluşana kadar bu devletler kimse ile anlaşma yapmayacaktı. Bu kanun hala geçerli. Ve biz garantör olarak o bölgede hak ve hukuk sahibi olan bir devletiz. Rum Kesimi hakkı olmadığı halde anlaşmalar yaptılar. Bunu BM'ye de şikayet ettik. Fakat BM bu hukuksuzluğu görmemeyi tercih etti. Şimdi bu durum büyüdü. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu bölge için gerçekleştirdiği tüm anlaşmalar geçersizdir. Doğu Akdeniz'de şu an geçerli tek anlaşma Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmadır. Türkiye bu hareketle hem kendinin hem de Libya'nın haklarını korumaktadır" diye konuştu.



TÜM DÜNYA KARŞI ÇIKIYOR

Karşı duruşun sadece Libya özelinde değerlendirilmemesi gerektiğini de söyleyen Başbuğ, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı hamlelere karşılar. Çünkü birçok ülkenin Doğu Akdeniz'de hesabı var. İsrail, burada enerjinin kontrolünü elinde tutmak istiyor. Avrupa devletleri de doğalgazı ülkelerine getirerek Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. İsrail ya Türkiye üzerinden ya da GKRY ve Yunanistan üzerinden gazı Avrupaya getirecek. Avrupa Türkiye'yi İsrail ile anlaşmaya zorlamak istiyor. Bunun için de Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin önünü kapatmak istiyor. ABD'nin derdi ise bölgede kontrolü sağlamak. Rusya ise Hafter'i elinden kaçırmamak için bu hamlelere karşı çıkıyor. Ama Rusya'nın direkt Türkiye'yi karşısına alacağını düşünmüyorum" dedi.



MERT ALPDÜNDAR