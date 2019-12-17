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'nün ve hastanelerdeki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına operasyon

17.12.2019, 09:53 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019,09:56

'nün ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik 'daki soruşturmada 5'i aktif görevli 18 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 ilde Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olmak üzere 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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