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'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

17.12.2019, 12:50 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019,13:09

'den yapılan açıklamaya göre, "Başkan ve Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde 'nin askeri planı ele alınacak" ifadeleri yer aldı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayında yapacağı görüşmede Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planlarını görüşeceğini bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Libya meselesinin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu. "Görüşmede, durumun kötüleşmesinin önlenmesi ve barışçıl diyaloğun sağlanması gerektiği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

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