Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde Türkiye'nin Libya askeri planı ele alınacak" ifadeleri yer aldı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayında yapacağı görüşmede Türkiye'nin Libya'ya askeri destek planlarını görüşeceğini bildirdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Libya meselesinin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu. "Görüşmede, durumun kötüleşmesinin önlenmesi ve barışçıl diyaloğun sağlanması gerektiği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.