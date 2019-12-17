Muhalefetin iftiraları rakamlarla çürüdü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP’nin rakamlarla ilgili problemi bulunduğunu söyleyerek, elindeki tabloları gösterdi. CHP'nin rakamlarla ilgili problemi bulunduğunu söyleyen Pakdemirli, elindeki tabloları göstererek "O yüzden resimlerle ifade etmeye geldim." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhalefetin saman ithalatı ile ilgili iddialarını rakamlarla çürüttü. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi üzerinde gerçekleşen görüşmelerde CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın "Meralar boş dururken ve ıslah beklerken saman ithal ettiniz" sözlerine tepki gösteren Pakdemirli, Türkiye'nin 25 milyon ton saman ürettiğini, bunun 15 milyon tonunun hayvancılıkta kullanıldığını anlattı.



SADECE 150 KİLOGRAM

Pakdemirli, "Bu sene 7 bin 370 ton saman ihraç etmişiz. Geçen yıl 9 bin ton ithal edilmiş. Adam ucuz bulmuş getirmiş. Gem mi vuracağız? Ne zamandan beri kapalı bir demir perde ülkesi olduk" diye konuştu. Pakdemirli, bu sene ithal edilen saman miktarının 150 kilogram olduğunu da bildirerek, "Eğer kabul buyurursa çok değerli Kamil Hocam'ın bagajına yükleyeceğiz bu 150 kilogramı. Meclis'in çıkışında tekrar hatırlaması için" dedi. Muhalefetin Türkiye'nin Sudan'dan at ve eşek eti ithal edileceği yönündeki iddialarını da değerlendiren Pakdemirli, "Böyle bir talep mi varmış? Bu konuda teknik gerekli bilgiye sahip olmadan yorum yapıyorlar. Türkiye'nin ithal ettiği at eti, eşek eti, domuz eti yoktur" dedi.