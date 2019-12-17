Türkiye bebek ölümlerini en hızlı düşüren 2. ülke

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin dünyada son 30 yılda bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, "Bu proaktif tutum, mültecileri de kapsamaktadır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1'inci Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Forum kapsamında düzenlenen, "Harekete Geçme Zamanı: Doğumda Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesi için Proaktif Yaklaşım Benimsenmesi" başlıklı panele ana konuşmacı olarak katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada son 30 yılda bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülke konumunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu proaktif tutum, mültecileri de kapsıyor" dedi.



Türkiye'de kamp ve kamp dışı göçmenlerde, gebe ve lohusa izlemlerinin titizlikle yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Her yıl 100 binin üzerinde doğan Suriyeli bebeğin hayatta kalması için büyük çaba sarf ediyoruz. Anne ve bebek sağlığına yönelik kendi vatandaşlarımıza verdiğimiz tüm hizmetler, eşit ve ücretsiz olarak mültecilere de sağlanmaktadır" diye konuştu.