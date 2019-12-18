Bütçe mesaisine boyoz arası!

AK Parti İzmir Milletvekilleri, TBMM'deki tüm vekillere boyoz ve yumurta ikram etti. Bütçe görüşmelerine verilen arada 2 bin kadar boyoz dağıtıldığı belirtilirken, vekiller ise bu ikramdan oldukça memnun kaldı. AK Partili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "AK Parti İzmir vekilleri olarak TBMM'de boyoz dağıtıyoruz. Tüm vekillerimizi ve meclis çalışanlarımızı kulise bekliyoruz" dedi.