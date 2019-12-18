‘Dikenli telleriniz sizi korumaz’

Başkan Erdoğan, Cenevre’deki Mülteci Forumu’nda Suriye’de yaşanan insanlık dramını Halep’te bir duvarda yazan “Suriye’de çocuklardan kan yerine petrol aksaydı dünya anında müdahale ederdi” sözleriyle anlattı. Konuşmasında Avrupa’yı katı mülteci politikaları nedeniyle eleştiren ve desteğe çağıran Erdoğan, “Çıkar penceresinden bakarak sorun çözülmez. Dikenli tellerin sizi koruyacağını sanmak yanılgıdır” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cenevre'de düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda batı ülkelerini mültecilerle ilgili samimiyetsiz tutumlarından ötürü eleştirdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi: UMUT yolculukları maalesef çoğu zaman ölümle, felaketle sonuçlanıyor. Sadece son 7 yılda kadın ve çocuk 20 bin insan azgın dalgaların kurbanı oldu. Bugün mülteci sorunu diye genelleştirdiğimiz meselenin arka planında büyük bir dram, acı bir gerçek vardır. Sahile vuran minik çocuk cesetleri bunun görmezden gelinemeyeceğini göstermiştir.



SESSİZ KALIYORLAR

BUNLARI BM verilerine göre dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin devlet başkanı olarak söylüyorum. Ayrıca Türkiye yardımda da milli gelire oranla dünyanın 1 numaralı ülkesidir. Türkiye, düzensiz göç yükünü en ağır hisseden ülkedir. Sadece 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Gelin, güvenli bölge tesis edelim dediğimde liderlerin hepsi gayet güzel diyorlar. Çünkü ortada bir terör koridoru var. Haydi plan hazır beraber yapalım, destek verin dediğimizde sadece bize gülücük atıyorlar. Dünyanın devleri desteğe gelince kaçıyor. BU meseleye sadece güvenlik ve çıkar penceresinden bakarak sorun çözülemez. Dikenli tellerin sizi koruyacağını sanmak yanılgıdır. Mülteci gelmesin diye botları batırmaya varana kadar ilerlediler. Mülteci düşmanlığı üzerinden oy yarışına giren siyasetçileri gördük.



Her şeyini geride bırakmış insanların dramları üzerinden siyaset yapmak, toplumdaki ön yargıları kaşıyarak siyasi rant peşine düşmek utanç vericidir.



ONLARA PETROL LAZIM

DEAŞ terörü bahanesiyle Suriye topraklarından sınırlarımıza saldıran terör örgütlerine destek verildi. Suriye'de yaşanan insanlık dramını Halep'teki şu duvar yazısı çok net anlatmaktadır; 'Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı dünya anında müdahale ederdi.' Petrol kuyularını koruma uğruna harcanan çabaların hiçbiri varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır. Bu müessif tablo karşısında uluslararası toplumdan arzu ettiğimiz desteği göremeyince başımızın çaresine bakmak zorunda kaldık. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla önce 4 bin kilometrekarelik alanı terörden temizledik. Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırında 120 kilometre genişliğinde 30 kilometre derinliğinde bir alanı terör unsurlarından arındırdık. Buradan diyorum ki; o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım, bu insanları evlere, okullara, hastanelere yerleştirelim. Ama yanaşmıyorlar. Çünkü petrol onlara daha çok lazım.

BİZE SIĞINAN KİMSEYİ GERİ GÖNDERMEDİK

Türkiye'nin Suriye'de çatışmalar başladıktan sonra açık kapı politikası uyguladığını hatırlatan Erdoğan, "Ülkeuyguladığını hatırlamize sığınan hiç kimseyi geri göndermedik. Irk, din, dil ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. Devlet olarak vatandaşlarımıza hangi imkanı sağladıysak onlara da aynı imkanı sağladık. Zira varil bombalarından kaçan insanlara kapımızı kapayamazdık" ifadelerini kullandı.