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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kıran 8 Operasyonu başladı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kıran 8 Operasyonu başladı

18.12.2019, 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019,10:01

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre - illerinde 'Kıran 8 ' operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma , Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 480 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bitlis ve Siirt illerinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı.

"Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı

Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan (3.480) personel [(232) operasyonel tim görev alıyor.

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