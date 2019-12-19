Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışında Sn. Cumhurbaşkanımız bir kez daha İslam dünyasının huzuru için alınması gereken sorumluluğu hatırlattı." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Cenevre'den sonra geldiğimiz Malezya'da Sn. Cumhurbaşkanımızın Başbakan Sn. Mahathir Muhammed ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışında Sn. Cumhurbaşkanımız bir kez daha İslam dünyasının huzuru için alınması gereken sorumluluğu hatırlattı.
Bakan Albayrak Malezya'daki zirveyi böyle değerlendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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