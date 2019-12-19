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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama

19.12.2019, 11:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019,12:43

Başkan , 'da soruları yanıtladı. Suriye'deki güvenli bölgeyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan," Lafta konuşuyorlar ama destek vermiyorlar, silah veriyorlar." dedi

Başkan Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor." dedi.

"LAFTA KONUŞUYORLAR AMA DESTEK VERMİYORLAR"
Öte yandan Erdoğan, "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor." şeklinde konuştu.

"BU İŞ ÖYLE LAFLA OLMAZ"
Başkan Erdoğan, "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur." ifadelerine yer verdi.

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