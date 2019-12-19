Başkan Erdoğan'dan Kuala Lumpur Zirvesi'nde önemli açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi'nde önemli açıklamalar bulundu. Başkan Erdoğan, "1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi'nde devlet liderlerine hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır.

İslam dünyasının sessizliğinden Müslümanların ataletinden beslenen çevreleri rahatsız ettik. Onlar susturmaya çalıştıkça biz Filistin, Gazze, Suriye ve Somali diyoruz. Müslümanlar kardeştir inancıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle "dünya beşten büyüktür" diyoruz. Terörür meşrulaştırma çabalarına inat hiç bir ayrım yapmadan terörle mücadele ediyoruz.

En zengin İslam ülkesiyle en fakiri arasındaki gelir dağılımı farkı 200 katı aşıyor. İslam ülkeleri kürsel petrol rezervlerinin yüzde 59'una sahip. buna rağmen 350 milyon kardeşimiz yoksullukla mücadele ediyor.

Dünyada satılan her 3 silahtan biri Ortadoğu'ya gidiyor. Dünya genelinde yaşanan savaşlarda ölenlerin yüzde 94'ünü Müslümanlar oluşturuyor. Müslümanlar birbirine kurşun sıkarken kaynağını Ar-Ge ayırması gerekirken Silah tüccarları zengin oluyor.

Ümitsizliğe kapılmaz bize yakışmaz. Şarlar ne kadar zor olursa olsun ümit kesilmez. Her kriz fırsatları getirir. biz olursak kardeş olursak rahat kapıları açılacaktır.