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ve ’te Kıran-8 Operasyonu başlatıldı

Bitlis ve Siirt’te Kıran-8 Operasyonu başlatıldı
Giriş Tarihi: 19.12.2019
İçişleri Bakanlığı'nca, Bitlis ve Siirt'te, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı. Operasyonda 232 tim ve 3 bin 480 personelin görev aldığı belirtildi.

Bakanlık 17 Ağustos'ta başlatılan operasyonların bilançosunu da açıkladı. Buna göre 7 operasyonda 139 terörist etkisiz hale getirildi. 321 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 59 terör örgütü işbirlikçisi yakalandı.
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