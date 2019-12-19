Bitlis ve Siirt’te Kıran-8 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Bitlis ve Siirt'te, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı. Operasyonda 232 tim ve 3 bin 480 personelin görev aldığı belirtildi.



Bakanlık 17 Ağustos'ta başlatılan operasyonların bilançosunu da açıkladı. Buna göre 7 operasyonda 139 terörist etkisiz hale getirildi. 321 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 59 terör örgütü işbirlikçisi yakalandı.