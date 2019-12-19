İyi Partili Türkkan’a ders gibi cevap

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ziyaretçi sırasında oturan bir kişiye Twitter üzerinden tepki göstermiş, bu kişinin Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk olduğu ortaya çıkınca da görüntüleri hesabından kaldırmıştı.



OLAYLA ilgili dün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ders gibi açıklama geldi. Twitter hesabından devlet ve milletin ebediyete kadar şehitlere şükran borçlu olduğunu vurgulayan bir metni yayımlayan Çelik, "Dedeleri şehit, evladı şehit olan büyüklüğünüze hürmet etmeye kelimeler yetmez. Herhangi bir makamı ziyaretiniz, o makama şeref verir. Elinizi öpmek şereftir. Gazi Meclis her şeyden önce şehit annelerinin ve babalarının mekanıdır" ifadelerini kullandı.