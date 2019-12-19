İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ'da aralarında 4 eski polis memuru, 1 halen görevde olan polis memuru, 2 öğretmen ve dershane müdürünün olduğu toplam 18 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 12'sinin ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.