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'in Suriye'deki yardımları sürüyor

Mehmetçik'in Suriye'deki yardımları sürüyor

19.12.2019, 17:16

(MSB), Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdiği ekmekleri 'ın Umsuleybe ve Gatufa köylerindeki Suriyelilerle paylaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı." denildi.

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