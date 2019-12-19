Mehmetçik'in Suriye'deki yardımları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdiği ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köylerindeki Suriyelilerle paylaştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı." denildi.
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