Mülteci krizinde kilit ülke Türkiye

Suriye'deki insani krizin çözümü için diplomatik ve askeri tüm yolları kullanan Türkiye’nin bölgeden gelen göç dalgası karşısında uyguladığı politika da dünyaya örnek oldu. Cenevre'de katıldığı forumda dünya liderlerine bu krizin çözümü için çağrıda bulunan Erdoğan, katılımcılara da Türkiye’nin çalışmalarını anlatan ‘Mülteciler İçin İş Birliği’ kitabını verdi

umhuriyet öncesi ve sonrasında karşılaştığı göç dalgalarıyla mazlumların sığındığı güvenli liman olarak görülen Türkiye, Suriye trajedisine de kayıtsız kalmayarak imkanlarını seferber etti. Dünyanın görmezden geldiği drama karşın Türkiye'nin insanlık için yaptıklarını anlatan "Güvenli Liman Türkiye'nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cenevre'deki Küresel Mülteci Forumu'na katılan tüm muhataplara takdim edildi.Türkiye'nin Suriyelilere yönelik eğitim, sağlık, barınma, istihdam, insani yardım ve diğer birçok başlıkta bugüne kadar yaptıklarının ortaya konulduğu kitapta sorumluluğun sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya ait olduğu vurgulandı. Diğer devletlerin liderleri ve yetkililerinin Türkiye'yi mültecilere yönelik yürüttüğü çalışmalar bağlamında "model ülke" olarak nitelendirdiğinin altı çizilen kitapta, "Türkiye övgü beklememekte, mülteciler meselesinde daha fazla sorumluluk beklemektedir. Aslında, Türkiye askeri operasyonlar ve diplomatik süreçlerin sonucunda Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu güvenli bölgede Suriyeliler için yeni bir yerleşim alanı oluşturma projesiyle, bir yandan Suriyeliler için umudun hala var olduğunu göstermekte diğer yandan Avrupalı devletleri yeni bir sınama ile baş başa bırakmaktadır" ifadeleriyle dünyaya elini taşın altına koyma çağrısı yapıldı. Kitapta ayrıca Türkiye'nin Güvenli bölgeye 1 milyon insan yerleştirme planlarının detayları da anlatıldı.Başkan Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentindeki 1. Küresel Mülteci Forumu'ndaki temaslarının ardından Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak için Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geçti. Erdoğan, burada Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al- Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi. ERDOĞAN ile Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Putrajaya'daki Başbakanlık binasında bir araya geldiği görüşmede ise, Türkiye ile Malezya arasında 15 anlaşma imzalandı. İki ülkenin ilgili bakan ve yetkilileri arasında imzalanan iyi niyet anlaşmalarına göre, iki ülkenin girişimcileri İHA, karakol gemisi, savaş yönetim sistemi yazılımı, siber savunma, mikroçip üretimi konularında ortak çalışmalar yapacak.■ BETÜL USTA