  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Putin'den Libya açıklaması

Putin'den açıklaması

Putin'den Libya açıklaması

19.12.2019, 15:03 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019,15:20

Devlet Başkanı , Anadolu Ajansı'nın sorusuna "Libya konusunu Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın 'den delegasyon gelecek" açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anadolu Ajansı'nın Libya sorusuna "Libya konusunu Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek" açıklamasında bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Putin'den Libya açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN