Putin'den Libya açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anadolu Ajansı'nın Libya sorusuna "Libya konusunu Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek" açıklamasında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anadolu Ajansı'nın Libya sorusuna "Libya konusunu Başkan Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek" açıklamasında bulundu.
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