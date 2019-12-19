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Türkiye-İran- arasında anlaşma! Başkan Erdoğan imza törenine katıldı

Türkiye-İran-Malezya arasında anlaşma! Başkan Erdoğan imza törenine katıldı

19.12.2019, 14:38

Kuala 'nin " ve Sınamalar" temalı toplantısı sonrası Başkan , Başbakanı Mahathir Muhammed ve bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-İran-Malezya hükümetleri arasında  iyi niyet anlaşması imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı toplantısı sonrası Türkiye-İran-Malezya hükümetleri arasında düzenlenen iyi niyet anlaşması imza törenine katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN, RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını sürdürüyor. Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya'da bulunan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

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