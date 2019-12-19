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Türkiye'nin konuştuğu kriz çözüldü! ’nde imzalar atıldı

Türkiye'nin konuştuğu kriz çözüldü! Doğa Koleji’nde imzalar atıldı

19.12.2019, 13:41

Uzun süredir akıbeti tartışılan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Doğa Koleji’nin ile Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı öğrenildi.

Öğretmenlerin maaşını ödeyememesi nedeniyle ülkenin gündemine gelen, öğrenci velilerinin de öğretmen eylemlerine destek vermesi sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın izlemeye aldığı Doğa Koleji'nde satış açıklaması bekleniyordu.

İMZALAR ATILDI

Hürriyetin haberine göre Doğa Koleji'nin ile İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzalar atıldı.

İTÜ VAKFI AÇIKLAMIŞTI

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

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