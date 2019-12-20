AK Parti’ye başkan akını yaşanıyor

Mahalli seçimlerin henüz üzerinden sekiz ay geçmeden muhalefetten seçilen ancak aradığını bulamayan belediye başkanları AK Parti'ye geçmek için sıraya girdi. AK Parti'ye geçmek isteyenler arasında ağırlıklı olarak İP ile bağımsız ilçe ve belde belediyeler olduğu, CHP'li başkanlardan da talepler geldiği ifade edildi. İlk olarak Kayseri'de İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in İP'den AK Parti'ye geçmesiyle başlayan sürpriz katılımların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları, hizmet belediyeciliği anlayışına uymayan isimlerin taleplerinin geri çevrildiğini belirterek, "Çok fazla talep var. İnce eleyip sık dokuyoruz. Talepleri değerlendiriyoruz ve araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Kayseri İncesu Belediye Başkanı İlmek'in ardından çok sayıda başkanın AK Parti'ye geçmek istediği belirtildi.



ROZETLER BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

AK Parti'ye geçmesine karar verilen belediye başkanları için özel bir program yapılmayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantılarında ya da Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yapacağı konuşmanın ardından başkanlara rozetlerini takacak.