Göknar fidanları satışa sunuldu

Yeni yıla sayılı günler kala evleri süsleyen çam ağaçlarına talep artarken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşında kullanılmak üzere fidanlıkta yetişen göknar fidanlarını satışa çıkardı. Boyları 1 metre 75 santimetreden 2 metreye kadar olan fidanların fiyatları 59 ile 82 TL arasında değişiyor. Müdürlüğün Karşıyaka'daki fidanlığındaki 300 çeşit ağaçtan biri olan göknar, yılbaşı ağacı olarak evleri süsledikten sonra bahçeleri süslüyor. Bu sene fidanlıkta bulunan 50 göknarın talebi karşılayacağını aktaran İzmir Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Evrim Arslantaş, "Fidanlığımız 1924 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Amacımız daha uygun fiyata kaliteli fidan satmak" dedi.



■ HABER MERKEZİ