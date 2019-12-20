İncelmek isterken bacakları yandı

Antalya'da Avukat Burcu Özen'in (24) bacaklarında, bölgesel zayıflama için gittiği diyetisyende soğuk lipoliz yöntemi sonrasında yanmaya bağlı izler oluştu. Diyetisyen Büşra Ö. hakkında taksirle yaralama suçlamasıyla dava açıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Diyetisyen Büşra Ö. ise izlerin geçici olduğunu iddia etti. 15 seans için 1000 liraya anlaşan Özen, 3 seans diyetisyene gitti. Uygulama sonunda her iki bacağının iç kısımlarında acı hisseden Özen, izler de oluşunca yeniden merkeze gitti. Diyetisyen Büşra Ö. izlerin geçici olduğunu belirtti ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Özen, suç duyurusunda bulunurken, savcı 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla diyetisyen Büşra Ö., hakkında dava açtı. Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Büşra Ö. "Adli tıp raporu bu yanıkların geçici olduğunu beyan ediyor. Kızarıklık olabileceğini söyledik ama önemli olmadığını, tek derdinin zayıflamak olduğunu kaydetti" dedi.



'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Özen de "O sıralar havuza gidiyordum. İnsanlar bacağıma bakıp neden yandığını sormaya başladı. Soğuk lipoliz yaptırdığımı anlattım ama bu sefer de neden spor ya da diyet yapmadın tarzında sorularla karşılaştım. Psikolojim bozulduğu için havuza gitmeyi bıraktım" dedi. Duruşma evrakın tamamlanması istemiyle ertelendi.