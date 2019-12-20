Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter sayfasından 27 Aralık cuma günü gösterimi yapılacak olan yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı.
Ayrıntılar geliyor
20.12.2019, 14:22 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019,14:25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter sayfasından 27 Aralık cuma günü gösterimi yapılacak olan yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı.
Ayrıntılar geliyor
İşte yerli otomobil! Bakan Varank fotoğrafını paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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