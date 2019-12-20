Torbalı ve Bornova’da yeni gömü alanları açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin artan mezarlık alanı ihtiyacını karşılamak için Torbalı Pamukyazı ve Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda "çift katlı" yeni mezarlık alanlarını hizmete açtı. Bu alanlarda birinci derece akrabalar için çift katlı gömü sistemi uygulanacak. Torbalı'nın Pamukyazı Mahallesi'ndeki yeni mezarlık 13 bin metrekare alana kuruldu. Bornova Kavaklıdere'deki Hacılarkırı Mezarlığı'nda ise 29 bin metrekare ek alan devreye alındı.