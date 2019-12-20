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Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi Başkan Erdoğan oldu

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi Başkan Erdoğan oldu

20.12.2019, 10:42

'nin 'Türkiye'nin en güvenilir isimleri kim?' başlıklı anket çalışması yaptı. Ankette en güvenilir milletvekili olurken, Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi ise Başkan Erdoğan oldu.

Ada Araştırma Şirketi Türkiye'nin en güvenilir, sporcuları, sanatçıları, komedyenleri ve siyasilerinin kimler olduğunu belirledi. 25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 2768 kişiyle gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

EN GÜVENİLİR MİLLETVEKİLİ YILDIRIM OLDU
Araştırmada, katılımcılara 'Türkiye'nin en güvenilir milletvekili kim?' sorusu soruldu. Anketten çıkan yüzde 10,3'lük oy oranı ile Türkiye'nin en güvenilir milletvekili AK Parti İzmir Millletvekili Binali Yıldırım oldu.

EN GÜVENİLİR SİYASETÇİ ERDOĞAN OLDU
Ankette ayrıca "Sizce Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi kimdir?" sorusu da soruldu. Ankette Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 38,2 ile birinci sırada yer aldı.

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