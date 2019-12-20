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'nden 'e savaş suçu soruşturması

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e savaş suçu soruşturması

20.12.2019, 18:18 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019,18:42

Uluslararası sivil girişim olan Özgürlük Filosu Koalisyonu, 'nden (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında tarafından işlenen olası suçları soruşturmasını talep etmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı olan farklı ülkelerdeki sosyal ve sivil hak savunucusu örgütlerin imzasıyla hazırlanan mektup, Uluslararası İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'ya sunulmuştu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan, Özgürlük Filosu Koalisyonu üyelerinden Rumbo a Gaza adlı İspanyol sivil toplum kuruluşu, "İşgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail tarafından işlenen olası savaş suçlarının UCM tarafından araştırılmasını istediklerini" kaydetmişti.

Rumbo a Gaza'nın açıklamasında, işgal topraklarındaki Filistin'in durumuyla ilgili soruşturma talebinin 5 yıldır UCM'de ön incelemede bekletildiği belirtilerek, resmi bir soruşturmanın bir an önce açılmasının talep edildiği vurgulanmıştı.

BEKLENEN HABER GELDİ
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

Başsavcı Bensouda, yaptığı açıklamada "Tüm güvenilir bilgilerin kapsamlı, bağımsız ve objektif bir değerlendirmesinin ardından soruşturma açılmasına ilişkin tüm kriterlerin karşılandığını" duyurdu.



ADALETİN ÇIKARLARINA HİZMET EDECEK
Başsavcavcı Fatou Bensouda, yaptığı açıklamada "Soruşturmanın adaletin çıkarlarına hizmet etmeyeceğine inanmak için önemli bir neden yoktur." ifadelerine yer verdi.

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