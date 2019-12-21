Trabzon'da yaşayan doğuştan kalp damarı tıkalı ve kalbinde 2 delik bulunan 9 yaşındaki küçük Berat'ın yardımına hemşehrisi ve adaşı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koştu. Hayati tehlikesi bulunan Berat'ın tedavisini üstlenen Albayrak, zor günlerinde küçük adaşının yanında oldu. Türkiye'nin gündeminde olan ikili Trabzon'da buluştu. Küçük Berat'ın ameliyatı başarılı geçerken, kontrollerine devam edildiği belirtildi. Bakan Albayrak buluşmada kendisi gibi Trabzonspor taraftarı olan adaşına forma hediye etti.
Bakan Albayrak, kalp hastası küçük Berat’ın yardımına koştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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