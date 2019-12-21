Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.
Haliç Kongre Merkezi'nde dünya evine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.
Başkan Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti.
Evlilik cüzdanını geline veren Başkan Erdoğan, Turhan çiftini kutladı.
Başkan Erdoğan, nikah şahidi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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