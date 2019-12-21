‘Belediyeler zam yerine su kaçaklarını önlesin’

MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerine TBMM’de 19 Aralık günü yaptığı konuşmada, su kaynaklarının geleceği ve su tasarrufu üzerine değerlendirmeler yaptı. İzmir’de 87 bin 275 hanenin fosseptiklerinin kanalizasyon sistemine bağlı olmadığını da kaydeden Kalyoncu, “Bu kontrolsüz fosseptikler tarım alanlarını ve su kaynaklarını kirletmektedir." dedi.

MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerine TBMM'de 19 Aralık günü yaptığı konuşmada, su kaynaklarının geleceği ve su tasarrufu üzerine değerlendirmeler yaptı. "Belediyeler suya zam yapmak yerine şebeke suyundan tasarruf sağlamalı" diyen Kalyoncu, şöyle konuştu: "Kamu spotları ile su tasarrufu teşvik edilirken şehirlerde park bahçe sulamalarında büyük miktarlarda su harcanmaktadır. Sulama için arıtılmış suların ve yağmur sularının kullanılması hem arıtma tesislerinin daha etkin çalışmasını, hem de su tasarrufu sağlayacaktır. Bu tür çalışmalar yapılarak su israfı ve ekonomik kayıp önlenecektir."



KONUŞMASINDA

sudaki kayıp kaçak oranlarına da İzmir özelinden değerlendiren Kalyoncu, "İzmir örneğinden yola çıkarsak yüzde 21.1 ile en düşük Urla ilçesinde, yüzde 67.4 ile en yüksek Kiraz'da kaçak mevcuttur. Merkez 11 ilçede ise yüzde 28 düzeyindedir. Buradan da anlaşılıyor ki kaynaktan bize ulaşana kadar yetersiz sistemlerden dolayı kaybımız çok yüksek olup bunun bedeli de vatandaşa ödetilmektedir" ifadelerini kullandı.



FOSSEPTİK ELEŞTİRİSİ

İ zmir'de 87 bin 275 hanenin fosseptiklerinin kanalizasyon sistemine bağlı olmadığını da kaydeden Kalyoncu, "Bu kontrolsüz fosseptikler tarım alanlarını ve su kaynaklarını kirletmektedir. Aşırı yağışlarla fosseptik şehrin sokaklarına yayılmaktadır. Bu sağlık açısından da büyük sorun oluşturmaktadır" dedi.

Şehir içi bitkileri sadece makyaj değil



Konuşmasında peyzaj ve şehir içi bitkilerin şehirlerin sadece makyajı olmadığını, hem hava kirliliği hem de su kullanımı açısından hayati önemde olduğunu da vurgulayan Kalyoncu, "Şehirlerde peyzaj planlaması hem sağlık, hem şehirlerin görünümü hem de karbonmonoksit emilimi açısından oldukça önemlidir. Hava kirliliğinin önlenebilmesi için daha fazla etkin bitki türleri tercih edilmeli" dedi.