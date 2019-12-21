CHP içinde hala FETÖ’cüler var

15 Temmuz’dan sonra CHP’nin Başdanışmanı Fatih Gürsul’un bile FETÖ’cü çıktığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Ağabeyimi daha önce de parti içindeki FETÖ’cüleri temizlemesi için uyarmıştım. Ben 2016’da Söke’den Didim’e kadar 56 kilometrelik yolu boşuna yürümedim. Bu olaylar benim mücadelemi haklı çıkardı. Parti içinde hala FETÖ’cüler var” diye konuştu

CHP'li Urla Belediyesi eski Başkanı Burak Oğuz'un 'FETÖ üyesi' olduğu için tutuklanıp, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Akıncı Üssü'nde yakalanan örgütün üst düzey yöneticisi Hakan Çiçek ile defalarca görüştüğünün ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşanan son olaydan sonra ağabeyine FETÖ için bir kez daha çağrı yaptı. "CHP, FETÖ'cülere sahip çıkmasın, tüm CHP'li belediyelerdeki FETÖ'cüler temizlensin. Ağabeyim de bu konuda gerekeni yapsın" diyen Celal Kılıçdaroğlu, "Parti ayrımı gözetmiyorum, yeter ki bu FETÖ'cüler heryerden temizlensin. Mesela 'Danışmanlık hizmeti' adı altında FETÖ'den yargılanan Erkan Karaarslan'a Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay yıllarca binlerce lira akıttı. Savcılığa şikayet etmeme rağmen Didim Belediyesi'ne dokunulmadı" ifadelerini kullandı.





GÜRSUL'U HATIRLATTI

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in Burak Oğuz'un tutuklanmasının ardından yaptığı "FETÖ'nün CHP'de yaşama şansı yoktur" açıklamasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, ağabeyinin en yakınındaki eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un FETÖ üyesi olmak suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası aldığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "Partideki Genel başkan Başdanışmanı olarak görev yapan, ağabeyime en yakın isimlerden Gürsul'un FETÖ'cü olduğu ve hatta örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ortaya çıktı. Alın size başka bir örnek Burak Oğuz. Bu insanın daha önce örgütle bağlantılı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Hatta 'Babası Ahmet Oğuz Genel Merkezi arıyor ve 'Oğlum FETÖ'cüdür, aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur' diye bilgi veriyor. Buna rağmen neden 31 Mart yerel seçimlerinde kendisini belediye başkan adayı gösteriyorlar. Kimler Burak Oğuz'un aday olması için ağabeyime dayatmada bulundu? Bu olayda başka kimlerin parmağı var?" diye konuştu.



BU OLAY BENİ HAKLI ÇIKARDI

CHP'deki FETÖ'cülerin arındırılması için 2016 yılında Aydın Söke'den Didim Belediyesi'ne kadar olan 56 kilometrelik yolu yaya olarak yürüdüğünü de anımsatan Kılıçdaroğlu, "Ben o yolu boşuna yürümedim. 'CHP, FETÖ'cülerden arındırılsın' diye yürüdüm. Bu olaylar benim mücadelemi haklı çıkardı. Ben ağabeyimi daha önce parti içindeki FETÖ'cüleri temizlemesi için uyardım. Şimdi benim dediklerim çıkıyor. Partinin bu şekilde FETÖ'cülere sahip çıkması gerçek vatanseverleri üzüyor. CHP'nin içinde halen FETÖ'cüler var" dedi.





İLK İCRAATI SÜRGÜNE SON VERMEK OLDU

Oğuz'un tutuklanmasının ardından Urla Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Urla Kaymakamı Önder Can görevine başladı. Can'ın ilk icraatı CHP'li eski Başkan Oğuz'un tutuklanmadan iki gün önce Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürgün ettiği basın danışmanı Murat Erbey ile grafiker Berk Kızılay'ı eski çalıştıkları Basın Bürosu'nda tekrar görevlendirmek oldu. 8 ayda 4 basın danışmanı değiştiren Oğuz, Urla'daki bir kahvaltı mekanına yerleştirilen renkli Atatürk heykeli ile ilgili çıkan haberlerden dolayı faturayı yaklaşık 20 yıldır basın emekçisi olan Erbey ile Kızılay'a kesmiş, iki çalışan mesleği ile alakasız olan birimlere sürmüştü. Bu arada Urla Belediyesi'nin internet sitesinden Burak Oğuz'un özgeçmişinin kaldırıldığı, makam aracının da belediyenin otoparkına çekildiği kaydedildi.



METİN BURMALI

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