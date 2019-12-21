‘Nafakada mağduriyet yaratılmayacak’

Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nafaka düzenlemesiyle ilgili konuştu. Bazı ülkelerde nafaka konusunda tarafların yaşları, ekonomik durumu ve tekrar evlenme olasılıkları gibi kriterler bulunduğunu, bu konuda mukayeseli hukuk çalışmaları yaptıklarını dile getirerek ve tüm tarafların görüşlerini aldıklarını belirten Gül, "Bu düzenlemeyi yaparken 'mevcut mağduriyetler var' tespitiyle birlikte yeni mağduriyetlere sebebiyet verecekse iyi düşünmek lazım. Hayatını onunla idame ettiren, özellikle kadınlarla ilgili yeni bir mağduriyetin oluşmaması ancak mevcut durumun da gözden geçirilmesi elbette yasamanın takdirinde" dedi. İyi hal indirimi ile ilgili düzenleme yapacaklarını belirten Gül, "İnfial yaratan bir hadisede sanığın duruşmadaki tavrından dolayı iyi hal indirimi yapılmasını bir hukukçu olarak asla anlayamıyorum. Bu konuda uygulamadan kaynaklı Yargıtay'ın da iyi hal indirimi ile ilgili bozduğu kararlar da var. Bu konuda hem farkındalık hem yasal düzenleme anlamında yaptığımız bir çalışma da var" diye konuştu.



■ EDA IŞIK