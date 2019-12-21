Park Bornova’nın Opel talihlisi belli oldu

Park Bornova Outlet Center'in otomobil talihlisi çekilişi Milli Piyango, noter ve ziyaretçilerin katılımıyla yapıldı. Park Bornova'daki çekiliş büyük ilgi çekerken, Bornova'da oturan evli ve iki çocuk annesi Nihal Boz 73.847 numaralı şans kuponu ile Opel Astra Sedan otomobilin sahibi oldu. Boz, Park Bornova Altınyıldız'dan yaptığı alışveriş ile otomobil kazanmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Talihli Boz, yetkililere teşekkür etti. Park Bornova Genel Koordinatörü Aysel Öztezel de otomobil çekilişlerine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür etti.