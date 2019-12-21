Türkiye’de yeni bir demirli gök taşı bulundu

Çorum'un Gerdekkaya bölgesindeki arazide tesadüfen değişik bir taş bulundu. Konuyla ilgili ABD'deki yakınlarıyla irtibata geçen arazi sahipleri, taşın analizlerini yaptırdı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, bulunan gök taşının 68 kilogram ağırlığındaki demirli bir gök taşı olduğunu bildirdi. Bu taşın Türkiye'ye düşen en büyük kütleli 3. demirli meteorit olduğunu belirten Ünsalan, taşın 28 Nisan 2018 tarihinde bulunduğunu aktardı. Ünsalan, "Kütlesi 68 kg olan bu demirli gök taşının analizleri sonucunda düşük nikel ve düşük altın içerikli olduğu tespit edildi. Ülkemize düşen en büyük kütleli demirli meteorit Turgut meteoriti (152 kg) olup, kütlece büyük ikinci sıradaki demir meteorit ise Kayakent (85 kg) meteoritidir" dedi.



METEOR BİLİMİNE İLGİ ARTIYOR

Öte yandan, Ege Üniversitesi'nde Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın da katılımıyla bir çalıştay düzenlendi. 200'e yakın katılımcıyla gerçekleştirilen 3. Asteroit Madenciliği ve Meteor Bilimi Çalıştayı hakkında bilgi veren Ünsalan, "Meteor bilimi çalışmaları hızla arttı. Çalışmalarımızla ülkemizin bu alandaki varlığı da tüm dünyada hissediliyor" diye konuştu.