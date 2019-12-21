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'den çok net ve açıklaması

Türkiye'den çok net Doğu Akdeniz ve Libya açıklaması

21.12.2019, 09:21

İletişim Başkanı : 'deki egemenlik haklarının ihlaline izin vermeyecektir. ile varılan mutabakat egemenlik haklarımızın tescilidir. Türkiye bölgede yadsınamayacak bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Altun, "Türkiye Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarının ihlaline izin vermeyecektir. Libya ile varılan mutabakat egemenlik haklarımızın tescilidir. Anlaşmayla ülkemiz gücünü pekiştirmiştir. Türkiye bölgede yadsınamaycak bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne hapsedilmesi kabul edilemez" dedi.

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