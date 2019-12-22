BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü Vusule Yaşar (45), oğlu Emrah Yaşar (18) tarafından başına demir çubukla vurularak öldürüldü. Ölen babasının ardından bir erkekle ilişki yaşadığı için annesini öldürdüğü öne sürülen Emrah Yaşar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
■ SUAT SALGIN
■ SUAT SALGIN
Annesini demir çubukla katletti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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