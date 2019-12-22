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Annesini demir çubukla katletti

Annesini demir çubukla katletti
Giriş Tarihi: 22.12.2019
BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü Vusule Yaşar (45), oğlu Emrah Yaşar (18) tarafından başına demir çubukla vurularak öldürüldü. Ölen babasının ardından bir erkekle ilişki yaşadığı için annesini öldürdüğü öne sürülen Emrah Yaşar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ SUAT SALGIN
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