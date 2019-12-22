Hep birlikte 2023 hedefine yürüyeceğiz

Başkan Erdoğan, son dönemde Türkiye’nin uluslararası camiada attığı adımların birilerini rahatsız ettiğini söyledi. Bu adımların Türkiye’nin geleceğinin göstergesi olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bizim başka bayrağımız, başka ezanımız yok. Türkiye’yi hep birlikte 2023 hedeflerine ulaştıracağız” dedi. Kanal İstanbul tartışmalarına da son noktayı koyan Erdoğan, “CHP ne yaparsa yapsın. Projeye başlıyoruz” diye konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde Kanal İstanbul ile ilgili net konuştu. Devlette devamlılığın esas olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları söyledi: Müteahhit sözleşmesini yapmış. Bakın bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bilin. Bu da ana muhalefetin başında. Önümüzdeki haftalarda ihale yapmayı planlıyoruz. Kanal İstanbul'un bir çok özelliği var, Türkiye'ye kazandıracağı haklar var. Selimiye'nin önünde tanker 7 ayı aşkın zaman yandı. Büyük bir tehlikeydi. Fakat Kanal İstanbul ile bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi, ülkemize ciddi manada getirisi olacaktır. Tüm bunların çalışmaları yapılmış, Karadeniz'den Marmara'ya iniş, farklı bir özellikle Kanal İstanbul sahip çıkacaktır. Atalarımız "Bal bal demekle ağız tatlanmaz" diyor. Son dönem verilerine baktığımızda somut gelişmeleri görüyoruz. CHP ne yaparsa yapsın, biz Kanal İstanbul'u yapacağız.



KİMSE ENGEL OLAMAZ

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız. Büyük dirilişe büyük şahlanışa Allah'ın izniyle kimse engel olamayacaktır. Yaşadığımız onca badireye rağmen Türkiye'ye diz çöktüremediler. Cari fazla verir hale geldik. Ekim ayı itibarıyla cari fazla 4.3 milyar dolar oldu. Ekim ayında 10.4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledik, yılın en yüksek sayısına erişmiş olduk. İlave istihdam oluşmasını bekliyoruz. Üçüncü çeyrekteki gelişmeyle ülke ekonomisi büyüme eğilimine girdi. Enflasyon yüzde 10.6 olarak gerçekleşti.



BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR

Malezya'da 17 anlaşma imzalandı. Bu imzalar Türkiye'nin uluslararası camiada nerelere geleceğinin göstergesi. Libya ile anlaşma imzaladık. Mutabakat metnini ortaya koyduk. Askeri güvenlik anlaşması, kıyılarla alakalı anlaşma imzalandı. Bundan birileri rahatsız oluyor. Ana muhalefetle bazıları rahatsız oluyor. Kimden yanasınız. Yürüttüğümüz mücadelede diğer ülkelerden destek alamıyoruz. Ama milletimiz bize yeter. Dostlarımızın duasıyla yola devam ediyoruz. Türkiye'yi hep birlikte büyütecek, 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Çünkü bu ülke hepimizin. Önümüzdeki gelecek hepimizin ortak geleceği. Bizim gölgesine sığınacağız bir başka bayrağımız yoktur, başka ezanımız yoktur. Ülkemize sıkı sıkıya sarılmaktan başka çaremiz de yok demektir. Yüreğimizde bu ateş yandığı sürece istikbalimizi ve istiklalimizi elimizden alamazlar.



TURİST SAYISINDA REKOR BEKLİYORUZ

Ekonomi güven endeksinin 91.3 olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu alanda son 3 ayda artış yüzde 6.2'yi aştı. Bir önceki yıla göre şirket artışları yaşandı. Konut ve otomobil piyasalarında canlanmayı görmeyen yoktur. Otomotiv sektöründe ülkemize güvenip stoklarını iyi tutanlar kazanmaya devam ederken, stokları yetersiz tutanlar maalesef yok sattı. Turist sayısında 50 milyonun üzerinde rekor bekliyoruz. İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize bağlıyız. Ülkemizle ilgili senaryoları yırtıp atarak yola devam ediyoruz" diye konuştu.



"BORSAMIZ SON 1.5 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ"

İşsizlik oranının yüzde 13.9 olduğunu da hatırlatan Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda daha iyi rakamlarla karşılaşacağız. Ülkemizin risk primi CDS göstergesi 300'ün altına inerek 280 oldu. Borsamız 110 bin puanın üzerine çıkarak son 1.5 yılın zirvesini gördü. Meclis'te dün kabul edilen bütçe yeni dönemin müjdecisidir. Elbette çözülmesi gereken sorunlar atılması gereken adımlar bulunuyor. Hepsini birer birer hayata geçireceğiz" dedi.



ÇANAKKALE'DE KULELER YÜKSELİYOR

Çanakkale köprüsü için kulelerin yükselmeye başladığını söyleyen Erdoğan, "Çanakkale'de kuleler 100 metreye varıyor. Nereyi nereye bağlıyoruz. İzmir yolunu Gelibolu ile birleştiriyoruz. Bunlar sıradan işler değil. Bunlar 3'üncü köprü için, Avrasya, Marmaray ile ilgili yapamazsınız demediler mi? Osmangazi için yapamazsınız demediler mi? Yaptık. Şu anda İstanbul-İzmir 3-5 saat. SSK'nın genel müdürlüğünü yaptığında iflas ettirdi, biz şehir hastaneleri yaparak olayı farklı yerlere taşıyoruz. Güney sınırlarımız boyunca kurmak istedikleri terör koridorlarını kırıp attık" dedi.

