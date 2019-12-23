Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak." dedi.
"TARİH YAZILDIĞI BİR OPERASYON"
Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye kesinlikle geri adım atmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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