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Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye kesinlikle geri adım atmayacak

: kesinlikle geri adım atmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye kesinlikle geri adım atmayacak

23.12.2019, 21:20 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019,21:20

, " ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye ne Suriye'de barıştan yana tutumundan ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacak." dedi.

"TARİH YAZILDIĞI BİR OPERASYON"

Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, cephede askerlerimizin, cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanların, bilgisayarlarının başında da yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur." ifadelerini kullandı.

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