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Dehşet! Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı

Dehşet! Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı

23.12.2019, 17:48 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019,18:33

'da, kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçakla yaralayan şüpheli, olayı gören vatandaşlarca darbedildi. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Murat Kaya, merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kullandığı 01 EGN 16 plakalı otomobil hareket halindeyken yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladı.

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