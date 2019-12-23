“Depremleri barajlar tetikliyor olabilir”

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de peş peşe gerçekleşen 4.8 ve 5 büyüklüğündeki depremler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlere bölgedeki İkizcetepeler Barajı'nın neden olmuş olabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de peş peşe gerçekleşen 4.8 ve 5 büyüklüğündeki depremler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlere bölgedeki İkizcetepeler Barajı'nın neden olmuş olabileceğini söyledi. Barajlardan kaynaklı depremlere dünyanın her yerinde rastlandığının altını çizen Sözbilir, "Barajlar su tutmaya başladığında memba dediğimiz kısımdaki kayalarda gözenek suyu basıncında artış olur. Bu artış kayanın kaldıramayacağı kuvvette olduğu zaman fayların daha erken kırılmasına sebebiyet verir" dedi. Deprem oluşturabilecek barajların 50 metreyi aşan orta ve büyük barajlar olabileceğini belirten Sözbilir, "Bu barajların fayları tetikleme olasılığı incelenmeli ve sismolojik olarak sürekli gözlem altında tutulmalıdır" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR