Doğu Akdeniz’de meydan boş değil

Denizaltı Piri Reis’in havuza çekilmesi törenine katılan Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gerilim ve Libya ile yapılan anlaşma ile ilgili konuştu. Erdoğan, “KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Haklarımıza göz dikenler meydanın boş olmadığını bilsin” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizaltı 'Piri Reis'in havuza çekilmesi törenine katıldı. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda düzenlenen törende Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin denizlerdeki millileşme adımlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



HER YIL BİR DENİZALTI OLACAK



2022'den itibaren her yıl bir denizaltımız hizmete girecek. 2027 yılında, 6 denizaltımızın tamamı Deniz Kuvvetleri'nin emrinde hizmet vermeye başlayacaktır. Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor. Milletimize uzun yıllar boyunca bilinçli bir şekilde tarihi, kültürü, medeniyeti, kahramanlıkları, başarıları unutturulmak istenmiştir. Sanki bu millet gökten zembille inmişçesine geçmişiyle ilişkisi kesik bir tarih anlayışı yerleştirilmeyi çalışılmıştır.



GÖZ DİKENLER BİLSİNLER



Bu milletin tarihini bilmeyenler attığımız her adımda bize burada ne işiniz var diye soruyorlar. Meşru Libya yönetimi ile yürüttüğümüz anlaşmalar da bu çerçevede. Artık suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksümüz yok. Ülkemizin izlediği politika, hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir. KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Haklarımıza göz dikenler meydanın boş olmadığını bilsin. Kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme niyetiyle karşımıza gelmesin. Buradaki haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. Libya ile yaptığımız mutabakat muhtırasının kendi hukukumuzla da uluslararası hukukla da çelişen yönü bulunmuyor.



'HER İMKANI DEĞERLENDİRECEĞİZ'



Libya'ya asker gönderme konusuna ilişkin Erdoğan, "Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak, karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz" dedi. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin balıkçılıktan ancak yüzde 1 pay alabileceği bir düzene razı olmayacağını söyleyen Erdoğan, "Kimse bizden hidrokarbon kaynaklarının aranması ve işletilmesinden dışlanmış bir Türkiye'ye rıza göstermemizi beklemesin. Masa başında çizilen haritalarla, bilimsel faaliyet kisvesi altında ülkemize emrivakiye izin vermeyiz. Bizim gerek kıta sahanlığı gerek münhasır ekonomik bölge ve deniz yetki alanları meselesinde yerleşik uygulamalara aykırı hiçbir adımımız yoktur" değerlendirmesini yaptı.



KRİTİK İSTİHBARAT ZİRVESİ



694 sayılı kanun hükmünde kararname ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu İcra Komitesi (MİKK), bu hafta ilk kez Erdoğan başkanlığında toplanacak. Çarşamba günü yapılması planlanan toplantının gündeminde ise başta Suriye ve Libya olmak üzere bölgesel gelişmeler, PKK, PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ terör örgütleriyle mücadele konusu olması bekleniyor.



'HAKLARIMIZI KORUMAYA KARARLIYIZ'



Libya ile yapılan anlaşmanın bundan 10 yıl önce hazırlanan haritalar üzerinde yürütüldüğünü anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elbette bu konuda hak sahibi olduğunu söyleyen herkesle de görüşmeye, konuşmaya çalışacağız ama hiç kimse bizi kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gasbetme niyetiyle karşımıza gelmesin. Ege'nin de Akdeniz'in de sahibi bu denizlere kıyıları olan ülkelerin tamamıdır. En uzun kıyı sahibi ülke olarak biz de buradaki haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."

HASAN AY