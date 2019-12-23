Ecel bile ayıramadı

Aydın'da 63 yıl aynı yastığa baş koyan Kübra Hanım Uysal (85) ve Kazım Uysal (86), 2 saat ara ile öldü. Yenipazar ilçesinde yaşayan çift, 63 yılda 5 çocuk ve 10 torun sahibi oldu.

Aydın'da 63 yıl aynı yastığa baş koyan Kübra Hanım Uysal (85) ve Kazım Uysal (86), 2 saat ara ile öldü. Yenipazar ilçesinde yaşayan çift, 63 yılda 5 çocuk ve 10 torun sahibi oldu.



"KANITLADILAR"



Beraber geçen mutlu bir ömrün ardından geçen hafta yaşlı çift aynı anda hastaneye kaldırıldı. Kanser teşhisi konulan Kazım Uysal, tedavisinin evde devam edilmesine karar verilerek taburcu edildi. KALP kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Kübra Hanım Uysal ise doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının cenazesi Paşaköy Mezarlığı'nda defnedildi. Kazım Uysal da hayat arkadaşının ölümünden 2 saat sonra hayata gözlerini kapadı. Uysal'ın cenazesi de aynı gün eşinin yanında toprağa verildi. Çiftin çocukları, "Birbirlerini çok sevdiklerini biliyorduk. Bu sevgileri Allah katında da kanıtlandı" diye gözyaşı döktü.