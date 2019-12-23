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Eniştesini öldürdükten sonra kendini vurdu

Eniştesini öldürdükten sonra kendini vurdu
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Turgutlu’da yaşayan eniştesi ’ı öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı. Özay’ın hayati tehlikesi var

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldüren kayınbirader intihara teşebbüs etti. Olay, Yedi Eylül Mahallesi Kervayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Özay (35), eniştesi Mehmet Sayar'ın evine gitti. Eniştesi ile tartışmaya başlayan Mehmet Özay ardından tabancayla ateş açtı.

BAŞINDAN YARALANDI

Başından yaralanan enişte Mehmet Sayar olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra Özay, suç aleti tabanca ile kendi kafasına ateş ederek intihara kalkıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Özay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mehmet Sayar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLKER UYAR

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