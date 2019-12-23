‘Erken seçim tartışması doğru değil’

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, erken seçim tartışmalarını doğru bulmadıklarını söyledi.



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Partisinin Denizli'de gerçekleştirilen 'Türkiye Kucaklaşıyor Birlikte Buluşuyor' isimli bölge toplantısına katılan Mustafa Destici, "Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri, sistem tartışmaları ve erken seçim. Biz BBP olarak erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Ülkenin hayrına da görmüyoruz, çünkü bu ülke bunun geçmişte bedelini ödedi. Eğer bugün eski sistem olsaydı bu sene seçim olurdu" dedi. 'Asgari ücret' ile ilgili de konuşan Destici, "Asgari ücret yüzde 22.5 oranda arttırılmalı diyoruz. Aynı şekilde emekli, memur ve çalışan maaşları da bu şekilde arttırılmalı. Yani bütçe ne kadar büyüdüyse o derece eşit ve adil olarak dağıtılmalı" dedi.

HASAN DURNA