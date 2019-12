İftira çetesi çökertildi

İzmir’de işadamı Süleyman Ö’yü iftira ve şantajla tuzağa düşürmeye çalışan çete çökertildi. 8 aydır cezaevinde olan Süleyman Ö. beraat etti.

İzmir'de yaşayan işadamı Süleyman Ö'den şantajla para isteyip, olumsuz yanıt alınca 'Bana tecavüz etmeye kalkıştı' bahanesi ile tuzağa düşürmeye çalışan 3 kişilik şantaj çetesi çökertildi. 8 aydır tutuklu bulunan Süleyman Ö, avukatları Mehmet Kozan ile Eyüp Can Kanlıtepe sayesinde özgürlüğüne kavuştu.



'MANEVİ KARDEŞİYİM' DEDİ



Olay 21 Mayıs'ta Buca ilçesinde meydana geldi. Torbalı'da yaşayan işadamı Süleyman Ö, bir iş için İzmir'e geldi. Birkaç günlüğüne apart otelde kalmaya karar veren Süleyman Ö, arkadaşı Uğur E. ile görüşüp, buluşmak için cep telefonundan kendisini aradı. Telefonu açan eşi Uğur E'nin Esra P. ile davalık olduğunu, bu nedenle cezaevine atıldığını söyledi. Esra P'yi tanıdığını belirten Süleyman Ö, belki kendisi ile şikayetinden vazgeçmesi için görüşebileceğini söyledi. Bu olaydan bir süre sonra Uğur E'nin manevi kardeşi olduğunu söyleyen Tuğba Y, işadamının bir süreliğine kaldığı Buca'daki apart otele gitti. Tuğba Y. odaya girdikten bir süre sonra kapısı Tuğba Y'nin erkek arkadaşı Volkan D. ve Kadir Y. tarafından çalındı. Süleyman Ö. kapısını çalan Kadir Y'nin elindeki bıçağı görünce kendisini odanın tuvaletine kilitledi. Süleyman Ö'ye 'Bize 5 bin lira ver konu kapansın' dedi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Olumsuz yanıt alan iki erkek, polisi arayarak önce odada uyuşturucu madde kullanıldığını, ardından da kız arkadaşları Tuğba Y'ye cinsel saldırıda bulunulduğunu öne sürdü. Süleyman Ö. 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakim karşısına çıkan Süleyman Ö'nün avukatları Mehmet Kozan ile Eyüp Can Kanlıtepe, şikayetçilerden Cansu takma isimli Tuğba Y'nin eskortluk yaptığını, diğer iki arkadaşının da ifadelerinde çelişkiler olduğunu ortaya çıkarttı.



KENDİSİNE ULAŞILAMADI



Kadir Y. ile Volkan D'nin benzer suçlardan dava dosyalarının olduğunu ve şu an her iki şahsın da başka bir suçtan tutuklu bulunduğunu belirten Kozan ile Kanlıtepe, Tuğba Y'nin de çelişkili ifade vermemek için bugüne kadar hiçbir duruşmaya gelmediğini ve kendisine şu an ulaşılamadığını söyledi. İddiaları değerlendiren mahkeme heyeti 8 aydır cezaevinde bulunan Süleyman Ö'nün beraatine karar verdi.



YALANI ORTAYA ÇIKINCA KAYIPLARA KARIŞTI



Avukat Mehmet Kozan, "Tuğba Y'ye tanıklık yapan iki kişi benzer suçlardan tutuklanmış ve bizim müvekkilimizden de maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları ortaya çıkmıştır. Cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Tuğba Y. yalanı ortaya çıkınca kayıplara karışmıştır. Kendisi hakkında ayrıca iftira suçlamasından şikayetçi olacağız" dedi.

METİN BURMALI